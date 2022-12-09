«Несказанно рад»: Никита Джигурда станет гражданином России

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Несмотря на достижения на Украине, знаменитый артист считает себя русским человеком.

Украинский актер Никита Джигурда решил стать гражданином России. Стоит отметить, что многие иностранные знаменитости ранее приняли подобное решение. Например, велогонщик из Австралии Шейн Перкинс, сербский актер Милош Бикович, уругвайская актриса Наталья Орейро и испанский театральный режиссер Анхель Гутьеррес. Теперь в их ряды вступил и Джигурда.

«Я несказанно рад этому <…> Как только приношу Присягу России, мне выдают паспорт Гражданина Российской Федерации!» — приводит слова артиста издание dni.ru.

Как отмечается в материале, Никита Борисович уроженец Киева. Когда будущая звезда окончил школу, то поступил в киевский институт физической культуры. Там он стал членом сборной УССР по гребле на каноэ, а также кандидатом в мастера спорта. Несмотря на достижения на Украине, Джигурда считает себя русским человеком, поэтому захотел получить гражданство России.

Стоит отметить, что многие россияне влюблены в артиста не только благодаря его творчеству, но и пронзительной честности. Иногда актер даже позволяет себе громкие, провокационные заявления. Например, связанные с интимной жизнью и романтическими отношениями. Ранее 5-tv.ru сообщал, после какого секса мужчина никогда не уйдет от женщины по мнению Никиты Джигурды.