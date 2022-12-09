Новый мужчина в бане Волочковой стер себе кожу, выполняя указания балерины

Банщик на фото с Волочковой позирует с красными коленями после сеанса с балериной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Знаменитая танцовщица не перестает удивлять интернет новыми подробностями из жизни.

Балерина Анастасия Волочкова вновь поделилась счастливыми впечатлениями с поклонниками. Звезда показала снимки из собственной бани, где заботливый банщик помог звезде расслабиться. Артистка чувственно похвалила молодого человека и даже опубликовала в личном блоге совместное фото с ним.

Однако подписчики Волочковой обратили внимание вовсе не на счастье балерины, а на внешний вид ее приятеля. Особенно, на колени. По мнению поклонников, мужчина так старался угодить Анастасии, что его колени покраснели. Что случилось с ногами массажиста — неизвестно. Но, судя по выражению его лица, времяпровождением он доволен. Хотя, с этим комментаторы тоже не согласны. По словам публики, вид звезды не совсем презентабельный.

У тренера Анастасии Волочковой покраснели колени; Фото: Instagram* / volochkova_art

«Мне кто-нибудь может объяснить, почему ласты на фото вечно размером с голову? Они в реальность такие или это постоянно неправильный ракурс?»;

«Тетя, у вас брови куда-то убежали. Запятые какие-то прям»;

«Шестой палец растет на правой ноге?», — написали подписчики.

В том числе аудитория осудила Волочкову за непотребный вид перед банщиком. Анастасия прикрылась одними веточками, и, кажется, позирует на фото в чем мать родила. По мнению поклонников, такое показывать неприемлемо, особенно перед незнакомым мужчиной.

«Волочкову все банщики России, наверное, видели. Не завидую. Просто мысли вслух»;

«Почему банщик одет, а Настя даже без трусов? Непорядок!»;

«Да уже показала бы все свои прелести и успокоилась», — возмутились комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.