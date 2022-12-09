Болеть тяжело: может ли свиной грипп «сломать» иммунитет?

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Когда вокруг все кашляют и чихают, появляется страх оказаться на больничной койке. Как этого избежать?

Крепкий иммунитет — это замечательно. Но спасет ли он от «свиного» гриппа, одно название которого так пугает впечатлительных граждан? Ответ неоднозначный: заражение инфекцией зависит не только от контакта с заболевшим, но и от особенностей организма. Некоторые люди могут остаться невредимы, а кто-то останется дома на больничном.

Так считает инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов. По его словам, в помещении риск заражения выше, чем в открытом пространстве. Однако идеальный иммунитет не гарантирует полную безопасность от вирусов.

«Состояние здоровья и условия среды, на которые может влиять сам человек, не являются альтернативой прививке. Даже люди с „хорошим“ иммунитетом, здоровым питанием, физкультурой и отсутствием хронических болезней могут заразиться и болеть тяжело, с осложнениями и отдаленными последствиями», — объяснил он в беседе с aif.ru.

В том числе врач отметил, что вакцинацию от гриппа следует проходить ежегодно. Он подчеркнул, что те варианты вирусов, которые распространяются в настоящее время, совпадают с составом вакцин. Люди, что не поленились вовремя привиться, могут не беспокоится о состоянии своего здоровья.

Доктор объяснил, что иммунитет против гриппа типоспецифичен. После заболевания конкретным вариантом вируса, пациент некоторое время защищен от заражения инфекцией именно этого штамма.

«Ежегодно в сезон циркулирует сразу несколько вариантов вирусов. Поэтому, если переболел, скажем, гриппом А, это не значит, что защищен от гриппа В, в отличие от тех, кто прививается, так как вакцины многокомпонентны», — сообщил Коновалов.

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