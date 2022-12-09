Фото, видео: Дарья Соколова / ТАСС;

Во время последней проверки надзорных органов в здании выявили многочисленные нарушения.

Опубликованы первые видеокадры начала пожара в торговом центре «Мега Химки», оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, как в считанные секунды огонь стремительно распространяется на территории ТЦ. Над самим зданием в части магазина OBI — клубы густого дыма, поднимающегося вверх, а по соседству уже руины частичного сгоревшего комплекса.

Также есть видеокадры обстановки внутри здания в самом начале пожара — слышно, как по громкоговорителю сотрудников просят покинуть ТЦ, в эти минуты в районе детской площадки еще горит свет и работает новогодняя подсветка, но территория при этом пустует.

Пожар в торговом центре начался примерно в 06:00 девятого декабря, местом возгорания стала территория магазина OBI, в течение часа огонь была охвачена территория в семь тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. Пока власти Подмосковья сообщают об одном погибшем, который получил глубокую рану от удара по голове. Известно, что жертва — сотрудник охраны торгового центра.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС и прокуратуры, названа предварительная причина пожара — неисправность оборудования и нарушения во время работ. Причем, как выяснилось, претензии к пожарной безопасности у надзорных органов были еще в прошлом году, тогда было выявлено порядка 50 нарушений на территории магазина OBI. Об этом накануне рассказывал 5-tv.ru.