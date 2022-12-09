Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Беллы Зеляниной

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки серьезное заболевание, лечить которое необходимо срочно. Средств на дорогостоящие процедуры у семьи почти не осталось.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День Добрых Дел». Накануне героиней нашего сюжета стала четырехлетняя Белла из Северодвинска.

У девочки ДЦП, и осталось совсем немного времени: если не вмешаются хирурги, они никогда не сможет ходить. Стоимость лечения — более миллиона рублей.

На помощь пришли вы, зрители «Пятого канала». Всего за один день вы перечислили 4 миллиона 470 тысяч 800 рублей. Спасибо вам!