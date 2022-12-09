Назван предварительный ущерб от пожара в «Мега Химки»

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Огнем сейчас охвачено 7 тысяч квадратных метров территории.

Ущерб от пожара в торговом центре «Мега Химки» может составить до 30 миллиардов рублей. Об этом 5-tv.ru рассказали во Всероссийском союзе страховщиков. Оценка дана с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей.

Пожар в торговом центре начался в районе 06:00, за считанные минуты огонь захватил территорию в 7 тысяч квадратных метров, у здания рухнула крыша. По предварительной информации, есть один погибший. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и прокуратуры, ситуацию держит на контроле и глава Подмосковья Андрей Воробьев. Предварительная причина ЧП — неисправность оборудования и нарушения во время работ.

«Мега Химки» — один из крупнейших торговых центров в Подмосковье, был построен в 2002 году. Там располагались крупнейшие торговые предприятия — от магазинов одежды — до ресторанов, кинотеатра, там же вс 20 лет работал, до недавнего времени, шведский магазин Ikea. Общая площадь здания — более 210 тысяч квадратных метров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки».