Расширяя сознание: в Москве объявили лауреатов премии «Большая книга»

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Зачем писал Толстой и какие «подводные камни» есть в его произведениях? Можно ли сегодня говорить с читателем о тревожных событиях? Эти эксперты знают все. И даже больше.

В России назвали три главных литературных произведения этого года. Профессиональное жюри объявило итоги национальной премии «Большая книга». Результаты голосования показали, что сейчас особенно вырос спрос на историю. В лидерах оказались биографические труды — причем не только об известных личностях, но и тех, кого не оценили современники. Имена победителей уже знает корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Когда лауреаты «Большой книги» занимали места в зале для награждения, этажом ниже, в библиотеке, ото всех закрылась счетная комиссия. За кулисами главной литературной премии страны продолжали разбирать бюллетени.

«Книги из шорт листа премии — готовый список для чтения. Нашумевшие бестселлеры уходящего года, тщательно отобранные жюри из сотни редакторов, издателей и критиков. Те, кто получит эту награду автоматически попадают в литературную сборную страны», — заметила журналист.

В этом году все ставили на Гузель Яхину, но обласканной критиками писательнице достался лишь приз читательских симпатий. В отличие от жюри они оценили ее «Эшелон на Самарканд» историю о детях голодающего Поволжья. Гузель Яхина и сама родом оттуда, поэтому в романе не обошлось без семейной истории.

«В моей семье был дедушка с папиной стороны, его звали Загрий, как одного из героев романа, этот дедушка мальчиком был беспризорником, и вот, в итоге он был спасен на одном из таких поездов, которые описываются в романе», — подчеркнула женщина.

Первое место жюри присудило автору книги о книге с другим поездом, который сбил Анну Каренину. Бессмертный роман Льва Толстого писатель Павел Басинсий перечитывал раз 15. И все время обращал внимание на незамеченные ранее подробности. Из их анализа и появилась «Подлинная история Анны Карениной».

«Как будто он сам по себе живет и меняется. Это мистика какая-то. Меняется отношение к героям, меняется понимание того, что двигает этими героями», — подчеркнул писатель.

Он вцепился в бороду Толстого еще в 2010-м — так в шутку о золотом призере премии как-то написал призер серебряный. Хотя и для своей книги Алексей Варламов тоже выбрал историческую личность с растительностью. Философа, писателя и второго после Льва Толстого многодетного отца в русской литературе. Книга о Василии Розанове доказывает: современники прозевали гения.

«Это такой первый русский блогер, это человек будущего, который создал новый жанр в литературе, которого прежде не было, у которого был удивительный язык», — считает литератор.

Третье место — и снова книга про историю. «Парижские мальчики в сталинской Москве». Сергей Беляков описывает жизнь сына Марины Цветаевой. Георгий Эфрон погиб в 19 лет на Белорусском фронте.

«Действие происходит в страшное, тревожное время, которое в конце концов завершилась победой. До которой не дожил Мур. Наши времена тоже нелегкие. Но мы живем надеждой о том, что все в нашем мире будет хорошо», — заметил Сергей.

Взяться за книгу о драматичных событиях этого года ни один из победителей пока не готов.

«Лицом к лицу лица не увидать. Все-таки мне кажется литература тем и отличается от журналистики, публицистики, эссеистики, что ей нужно время, для того чтобы осмыслить. Те события, которые происходят», — уверен один из писателей.

Судя по трендам, в литературе, на осмысление уходит почти век. О них еще напишут в каком-нибудь 2122-м.