Не щадя себя: как российские герои сражаются за мирное небо в Донбассе

Минометчик Шелухин получил контузию и боролся с противником в Донбассе

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Противник теряет силы. Между тем, бои на Украине и новых территориях РФ все не стихают.

Одну из колонн российской армии в ходе специальной военной операции неожиданно обстрелял противник. А выйти из-под огня и организовать отпор помог командир минометной батареи, который даже получив контузию, продолжил руководить подчиненными.

«После того как пришел в себя, смог организовать личный состав, вследствие чего мы все-таки развернули огневую позицию и начали ответным огнем оказывать огневое воздействие на противника. Подбили две единицы техники, заставили противника откатиться на их дальние рубежи», — заметил врио командира минометной батареи Александр Шелухин.

За самоотверженность и грамотное руководство подразделением старшего лейтенанта Шелухина наградили орденом Мужества.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.