Федор Дунаевский подал в суд на жену Ирину и намерен забрать детей

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Супруга первая начала разбирательство и сильно приврала в поданном иске, утверждает актер.

Актер Федор Дунаевский прожил в браке с женой Ириной 17 лет. Однако долгий союз распался — супруга подала на развод. Помимо этого благоверная потребовала определить место жительства детей и алименты на них. Теперь звезда «Курьера» в ярости, он возмущен бесстыдством супруги.

Например, хотя бы из-за содержимого иска Ирины. Жена артиста указала в нем, что сын Стефан и дочь Нина должны жить с ней, якобы это давно обговорено с Дунаевским и тот не против. Однако знаменитость считает по-другому и собирается добиться справедливости через суд.

Как отметило издание StarHit.ru, во встречном иске Федор Леонидович пояснил, что обстановка в семье напряженная. Его бывшая возлюбленная пытается выставить происходящее в выгодном для себя свете. Оказывается, финансовое положение и психологическое состояние Ирины не подходят для обеспечения нормальной жизни детям.

«В общей квартире Ириной Евгеньевной была создана невыносимая обстановка, она не хотела общаться, показательно отстранилась. Дунаевский был вынужден покинуть жилплощадь, которую в свое время подарил супруге. И с этого момента 8-летняя дочь практически лишена возможности общаться с папой», — заявил изданию адвокат Федора Сергей Жорин.

В том числе представитель артиста отметил, что мама старается избежать встречи папы с дочкой. Она специально навязывает девочке негативный образ отца, это сильно влияет на психологическое состояние ребенка. Нина думает, что второй родитель забыл про нее.

Интересная информация появилась и о 15-летнем сыне Дунаевского Стефане. Оказывается подросток вообще не живет с мамой. Он давно съехал от Ирины, потому что в одном доме с ней оказалось некомфортно.

«Он либо у меня, либо в своей квартире снятой на паспорт Ирины, либо на гастролях. Мы видимся и общаемся почти каждый день. А с матерью он пересекается максимум раз в месяц. Возможно обоим детям необходима квалифицированная психологическая помощь после всего пережитого», — сообщил Федор Леонидович изданию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дунаевский после 30 лет узнал о внебрачном сыне.