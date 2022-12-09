Названа предварительная причина пожара в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

Версия поджога в торговом комплексе не подтвердилась.

Названа предварительная причина мощного пожара в крупнейшем торговом центре Подмосковья «Мега Химки». Как сообщил 5-tv.ru источник в экстренных службах версия поджога, которая рассматривалась первоначально, не подтвердилась.

«Основные причины пожара — неисправность оборудования и нарушения во время работ», — рассказал источник.

Ситуацию держит на контроле губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, тушение огня сейчас осложняется тем, что в магазине имеется огромное количество горючих материалов, которые детонируют. Кроме того, доступ к зданию затруднен из-за его конструктивных особенностей.

«Важно убедиться, что огонь не перекинется на соседние здания. А также эвакуация машин — часто люди на ночь оставляют автомобили на парковке ТЦ. Дал команду позаботиться об их сохранности», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Как известно, взрыв в торговом комплексе «Мега Химки» прогремел в районе 06:00 9 декабря. Сначала загорелась территория магазина OBI — сообщалось, что площадь возгорания составляла порядка 250 квадратных метров, позже огонь перекинулся далеко за эти пределы и захватил около 17 тысяч квадратных метров торговой площади. К моменту ЧП всех сотрудников зздания удалось эвакуировать — своевременно сработала пожарная сигнализация, однако, по данным Андрея Воробева, есть один погибший. Пожару присвоен четвертый уровень сложности.

Сейчас в причинах происшествия разбираются сотрудники МЧС и прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru показывал видео мощного взрыва в торговом комплексе «Мега Химки».