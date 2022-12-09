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Последние 12 лет антикризисные взгляды Будапешта не принимались европейским объединением.

Венгрия должна подготовиться к масштабному нападению со стороны Европейского союза, потому что «Брюссель и либеральная машина пропаганды» не предпочтительна в средствах будет использовать что угодно против Будапешта. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии… На нас всегда нападали, нападали яростно, но в итоге всегда оказывалось, что мы были правы. И в грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям», — заявил он в ходе выступления на Форуме гражданской солидарности.

Сийярто отметил, что за последние 12 лет антикризисные взгляды Будапешта не принимались Евросоюзом, хотя политика государства «всегда была успешной». Например, именно Венгрия поставила забор на южной границе, в то время как ЕС требовал принимать мигрантов, а также купила вакцины от коронавируса у России и Китая, когда Европейский союз ожидал лекарства из Запада. Сейчас же страна хочет мирного урегулирования конфликта на Украине.

По мнению главы МИД Венгрии, цель Будапешта — предотвратить рецессию, а «в Европе возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Венгрия призвала пересмотреть политику санкций против Москвы.