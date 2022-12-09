«Не честна на руку»: Орлова интеллигентно опустила Довлатову после обвинений

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитая радиоведущая, вероятно, хочет обратить на себя внимание.

Телеведущая и певица Ольга Орлова ответила коллеге по цеху Алле Довлатовой на обвинения в обмане. Ранее та согласилась с теорией хейтеров Орловой, что будущая мама не беременна на самом деле: живот накладной, а дочку вынашивает суррогатная мама. На это 45-летняя звезда ответила культурно и не перешла границы.

«Одно дело когда люди хайпуют друг на друге, не общаясь лично, они могут просто из-за хайпа и поднятия подписчиков устраивать вот такую историю. Другой вопрос, когда человек знает меня лично. Я никогда не дала Алле лично усомниться в том, что я честна на руку — не честна на руку. И мне это очень странно, что человек пишет, что нехорошо дурить своих поклонников», — заявила вокалистка в микроблоге.

Стоит отметить, когда в сети стали обсуждать слухи о вероятной лжи со стороны Ольги, на сторону защиты встали не только поклонники, но и другие знаменитости. Например, телеведущая Ксения Бородина не потерпела безосновательных претензий в адрес подруги и публично ответила Довлатовой.

«Зачем вы трогаете беременную? Вы в какой момент в зверей все превратились? Довлатова, вам что, хайпа захотелось? Именно такого? Вы родили в 43, а Оля в 45 что, хуже? Или вы не сами рожали и поэтому теперь во всех вам чудится обман? Позор!», — написала Бородина.

Орлова была тронута такой защите от знаменитой подруги. В своей реакции на слова Аллы будущая мама отметила, что Ксения оказалась замечательной подругой, которая готова поддерживать мировой баланс добра и зла.

«Ксюха настоящий друг с настоящим чувством обостренной справедливости», — поблагодарила Ольга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто заменит Ольгу Орлову на посту ведущей «Дома-2» на время декрета.