Прилучный заявил об отсутствии изменений у себя после свадьбы с Брутян

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Пара знаменитостей узаконила свои отношения после совсем недолгого романа. Что из этого получилось?

Актер Павел Прилучный женился на коллеге по цеху Зепюр Брутян этим летом. Их бракосочетание стало одним из самых ярких летних событий шоу-бизнеса. Артисты провстречались совсем недолго и молниеносно решились узаконить отношения. Это удивило поклонников больше всего.

Однако звезда «Мажора» теперь весь светится от счастья. Соцсети обоих возлюбленных наполнены теплыми совместными снимками, под комментариями звезды оставляют горячие комплименты. Фанаты верят, что это настоящая любовь и счастливы за Прилучного. К слову, сам Павел считает, что никак не изменился после свадьбы.

«Меня отношения никак не изменили. Я, какой был, такой и остался. Вообще, мне кажется, отношения не должны никого менять. Ты — это ты. Просто жизнь начинает складываться совершенно по-другому. Мы с Зепюр вместе и смотрим на мир в одном направлении», — приводит слова артиста издание «Вокруг ТВ».

Несмотря на завидные успехи в актерской деятельности, карьера у Прилучного далеко не на первом месте. Больше всего знаменитость ценит семью. Все свободное время актер проводит с новоиспеченной супругой и детьми от первого брака от Агаты Муцениеце. Мия и Тимофей лично познакомились с Зепюр Брутян и подружились с папиной избранницей.

«Я многое делаю ради своих детей и буду продолжать делать, потому что дети — это продолжение меня, моего рода. А еще дети — это чудо. Я их очень люблю, и всегда и во всем помогаю, чего бы мне это ни стоило», — признался артист.

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