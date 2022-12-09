Площадь пожара в «Мега Химки» увеличилась до 17 тысяч квадратных метров

Для ликвидации огня сотрудники МЧС запросили авиацию.

Площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» в Московской области увеличилась до 17 тысяч квадратных метров. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По предварительной информации, по всей площади полыхает гипермаркет OBI. Есть угроза, что пламя перекинется на другие строения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в «Мега Химки» начался ранним утром 9 декабря. Со считанных сотен метров площадь быстро увеличилась до девяти тысяч. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности. Для его ликвидации сотрудники МЧС запросили авиацию. Информации о пострадавших пока не поступало.

В распоряжении 5-tv.ru появились видеокадры с места пожара. Видно, что здание гипермаркета OBI практически полностью выгорело. Крыши фактически нет — на ее месте бушует пламя, с которым пытаются справиться пожарные.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Для его ликвидации запросили авиацию. Площадь возгорания разрастается.