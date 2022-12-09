Фото, видео: 5-tv.ru

По предварительной информации, в результате пожара обрушилась кровля.

Торговый центр «Мега Химки» полыхает на площади девять тысяч квадратных метров. Как стало известно 5-tv.ru, в результате пожара могла обрушиться кровля — но это предварительная информация.

ОБНОВЛЕНИЕ 06:55:

В распоряжении 5-tv.ru появились видеокадры с места пожара. Видно, что здание гипермаркета OBI практически полностью выгорело.

Крыши фактически нет — на ее месте бушует пламя, с которым пытаются справиться пожарные.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. Для его ликвидации запросили авиацию. Площадь возгорания разрастается.