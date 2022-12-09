Слезы и рыдания: принц Гарри и Меган Маркл разоблачили самих себя в новом фильме

Британцы обвинили принца Гарри и Меган Маркл в корысти после нового интервью

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Christoph Hardt; 5-tv.ru

Эксперты говорят, что бывшие монаршие особы намерено превратили свою жизнь в реалити-шоу. Правда, нескончаемый поток жалоб и претензий уже всех утомил.

Событием национального масштаба стал в Британии новый документальный сериал, главными героями которого выступили принц Гарри и Меган Маркл. Впервые они подпустили к себе журналистов так близко — даже в душ ходили под прицелом камер.

В королевской семье уже приготовились к шокирующим признаниям, но первые три серии, вышедшие на популярном стриминг-сервисе, похоже, стали разоблачением самой скандальной пары. Тонкую грань между искренними признаниями и корыстью пыталась найти корреспондент «Известий» Анна Воропай

«Когда ставки так высоки, не лучше ли услышать эту историю от нас», — говорила Меган в трейлере.

«Никто якобы не знает всей правды… Мы знаем всю правду!» — добавлял принц Гарри.

Обещали новую порцию откровенности, но на деле уже привычные слезы и рыдания на камеру. Только теперь более крупным планом и в домашней обстановке. Мыльную оперу под названием страдания Меган Маркл в королевской семье подхватил Netflix. Американский стриминговый сервис показал первые эпизоды документального сериала.

Миллионы зрителей по всему миру ждали от скандальной пары каких-то новых, по-настоящему сенсационных признаний. Вместо этого они вдруг начали рассказывать о казусах и переживаниях на их первом свидании.

«Я запаниковал. Я сходил с ума. Я вспотел», — вспоминал принц.

Некоторыми интересными подробностями Маркл все-таки поделилась. Например, про то, в каком виде она знакомилась с будущей родственницей — супругой принца Уильяма.

«Когда Уилл и Кейт пришли на ужин — я встретила ее впервые — помню, что я была в рваных джинсах и босиком. Но тут же кинулась ее обнимать. Меня не поняли», — рассказала Меган.

Кроме необходимости соблюдать дресс-код и этикет, американку раздражали и вездесущие папарацци. Да и Гарри признается — из-за трагической гибели матери, принцессы Дианы, это преследование со стороны журналистов стало его фобией.

«Я должен был сделать все, что мог, чтобы защитить свою семью», — заявил герцог Сассекский.

Но нескончаемый поток жалоб и претензий со стороны бывших монарших особ, похоже, уже порядком утомил британцев.

«Я думаю ей нужно немного больше уважать королевскую семью», — заявила Джилл Лонг.

«Они просто делают на всей этой истории деньги», — отметила другая жительница Великобритании.

Кстати, по слухам, Меган и Гарри могут заработать на этом сериале более ста миллионов долларов.

«Новый проект о Гарри и Меган, возможно, самый корыстный телесериал, который я видел за последнее время. Это не документальный фильм, это настоящее реалити-шоу», — заявил соучредитель и главный редактор True Royalty TV Ник Буллен.

Сразу после выхода в свет нашумевших видео-мемуаров все внимание было приковано к реакции королевской семьи. Но отмахнувшись от журналистов, Карл III проследовал по своим монаршим делам в общественный центр, а потом и в церковь. Оставив за ее порогом историю младшего сына. Которая теперь лишь часть американского шоу-бизнеса.