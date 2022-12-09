Спикер Белого дома прервала брифинг после спора с журналистом

Фото, видео: 5-tv.ru

Сотрудник прессы задал вопрос по поводу саммита США и африканских стран.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер вспылила на брифинге и покинула трибуну.

Произошло это после вопроса журналиста по поводу саммита США и африканских стран.

Репортер попытался объяснить важность затронутой темы, но Жан-Пьер прервала его.

Журналист еще несколько раз пытался задать вопрос, но пресс секретарь отреагировала эмоционально