В России могут запретить переход квартир на индивидуальное отопление

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Ежегодно по стране происходят тысячи инцидентов с газом. Законодатели требуют ужесточения контроля.

В России могут запретить газовые котлы в многоэтажках. В Минстрое объясняют ограничения соображениями безопасности — каждый год происходят тысячи инцидентов с газом.

Но те, кто сэкономил, отрезав квартиру от центрального отопления, уверены: инициативу продавили управляющие компании, которые не хотят терять деньги. Правду искал Максим Облендер.

Когда жила в Сибири, говорит Наталья, сама управляла погодой в доме. Холодно — топишь печь, тепло — не топишь. Вот и в Сочи собрала все бумаги, согласовала проект и установила в панельной девятиэтажке газовый котел — теперь он греет воду и подает тепло в батареи.

«Это экономичнее, потому что я не включаю котел сутками. Я включаю его только тогда, когда мне холодно», — рассказала Наталья Старченко.

Пенсионерка подсчитала — так дешевле в пять раз! За центральное отопление платила по 3000, а теперь 600 рублей в месяц. За пару лет вложения окупятся, и котел начнет работать в плюс. Говорит, хорошо, что успела, ведь индивидуальное отопление — газовые котлы в многоквартирных домах, решил запретить Минстрой — небезосновательно. Профильные организации давно просят навести порядок.

«Чем меньше природного газа в квартирах, чем меньше продуктов сгорания в квартирах, тем жизнь в домах безопаснее, это постулат номер один. Любые инициативы, направленные на централизацию, на правильный отвод продуктов сгорания — это правильные инициативы», — рассказал член совета директоров АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Не в каждом доме вентиляция подходит для установки котла, говорят инженеры. И жильцы квартиры и даже соседи могут пострадать от угарного газа.

«Вентиляция проектировалась определенного сечения, если добавляется какое-то оборудование газовое, оно потребляет гораздо больше кислорода, тогда требуется большее сечение для вентиляции, а в многоквартирных домах это сделать просто невозможно», — Дмитрий Кузора, инженер по коммуникациям.

Те, кто отрезал свою батарею от центрального отопления, говорят: им и так регулярно подкидывали проблем в котел. Правила ужесточались год от года.

Этот котел устанавливали еще в 90-х, тогда по закону не надо было согласовывать установку со всеми жильцами дома, а теперь надо. Именно поэтому законопроект запоздал, говорят те, кто успел с установкой. Собрать согласие всего дома практически невозможно.

Жильцы называют возможный запрет на индивидуальные котлы заговором управляющих компаний и поставщиков услуг, которые попросту не хотят терять деньги.

«Проблемы с отоплением часто связаны с тем, что отопления недостаточно, но и с тем, что его чересчур много. Иногда приходится открывать окна, уменьшать, кто-то выключает просто батареи. И, безусловно, ресурсоснабжающая организация собирает деньги за все отопление, в независимости от того, нужно оно вам или нет», — рассказал адвокат Илья Пакконен.

Инициатива должна пресечь и нелегальную установку котлов. Хотя каждая квартира с таким оборудованием отслеживается теми же организациями, что следят, например, за газовыми плитами. Но чем больше газовой техники, тем выше вероятность утечек, говорят инициаторы запрета. И приводят статистику: например, в 2020-м по стране было около 12 тысяч инцидентов с газом. И значительная часть из них — как раз из-за желания сэкономить.