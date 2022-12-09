Министру обороны ФРГ грозит отставка из-за нехватки снарядов и неоправданных расходов

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Главу Минобороны Германии Кристин Ламбрехт активно критикуют члены партий правящей коалиции. За провальную политику Бундесвера достается и канцлеру Олафу Шольцу.

Глава оборонного ведомства Германии не оправдала ожиданий — под Кристин Ламбрехт явно шатается кресло. И это происходит в обычно крайне стабильном кабинете министров, пишет газета Politico.

Боеприпасы в стране на исходе, закупка истребителей отложена, а расходы Бундесвера ничем не оправданы. Министру также припомнили невыполненное до сих пор обещание об инвестициях в оборону.

Шквал критики, причем от партий правящей коалиции, обрушился и на канцлера Олафа Шольца. Он также в ответе за провальную политику Бундесвера.