Крыша большого склада обрушилась в Москве в результате пожара
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Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В Москве тушили пожар на большом складе в районе метро «Аннино». Площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров.
В какой-то момент у здания обрушилась крыша. Но жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет. Всего в тушении участвовали больше 100 человек и 30 единиц техники.
Сообщается также, что склад сдавался в аренду самым разным организациям. Им теперь предстоит подсчитать ущерб.