Крыша большого склада обрушилась в Москве в результате пожара

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В Москве тушили пожар на большом складе в районе метро «Аннино». Площадь возгорания превысила полторы тысячи квадратных метров.

В какой-то момент у здания обрушилась крыша. Но жертв и пострадавших, по данным спасателей, нет. Всего в тушении участвовали больше 100 человек и 30 единиц техники.

Сообщается также, что склад сдавался в аренду самым разным организациям. Им теперь предстоит подсчитать ущерб.