Дети чудом выжили в лобовом ДТП легковушки с фурой под Псковом, взрослые погибли

Два человека погибли под Псковом в результате лобового столкновения легковушки и фуры

Фото, видео: 5-tv.ru

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В этот момент там ехал многотонный автомобиль.

Два человека погибли в результате аварии в Псковской области, а двое детей, которые были в салоне, получили тяжелые травмы.

Водитель легковушки не справился управлением, машину занесло, она вылетела на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с фурой. Удар был такой силы, что иномарку смяло.

Водитель и женщина-пассажир скончались до приезда скорой. А вот дети — двухлетний мальчик и семилетняя девочка — выжили. Спасатели достали их из искореженной машины и отправили в больницу. Водитель большегруза не пострадал.