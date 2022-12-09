Подруга «сдала»: звезда «Сладкой жизни» Меськова в третий раз вышла замуж

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / shumakova_masha; 5-tv.ru

О своем новом избраннике актриса не рассказывала. Но в день торжества знаменитость все же рассекретила любимого.

В жизни звезды сериала «Сладкая жизнь» Анастасии Меськовой произошло радостное событие. Актриса в третий раз вышла замуж. О торжестве знаменитость не рассказывала. Ее «сдала» подруга и коллега Мария Шумакова.

В социальной сети Шумакова с самого утра начала интриговать поклонников. Сначала она рассказала, что у нее намечается важный и насыщенный день. После уже опубликовала видео на пороге ЗАГСа в Барвихе. Можно было подумать, что Шумакова собиралась выйти замуж, но она счастлива в браке с Вячеславом Гусевым. Интрига была, когда она опубликовала видео, на котором из автомобиля в свадебном платье выходит счастливая Меськова. Ее встречал будущий супруг, который был рассекречен за несколько часов до торжества. Им оказался телережиссер Михаил Вайнберг.

Для торжества актриса выбрала классическое белое платье с пышной юбкой и открытыми плечами. После росписи в ЗАГСе молодые, вероятно, отправились отмечать событие в кругу близких и родных. Но Меськова, как и радостное событие, об этом тоже решила утаить.

К слову, для Меськовой брак с Вайнбергом третий. Впервые она вышла замуж в 2005 году. Избранником стал повар Константин Берг. В браке родился сын Василий. Но за два года отношения испортились, и супруги развелись.

Вторым мужем Меськовой стал мужчина по имени Александр. А спустя пять месяцев в семье родился сын Савелий. Пара вместе была четыре года, а в 2020 году они расстались. Для Вайнберга брак с Меськовой второй. Его первой супругой была Лянка Грыу. Вместе они прожили 12 лет, в семье родился сын Максим.

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