Энергии бунтуют и буянят: китайский совет дня на пятницу, 9 декабря

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Сегодня особо чувствительным к перепадам настроения натурам нужно позаботиться о себе.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 9 декабря?

Пятница — третий день столкновений на этой неделе. Энергии бунтуют и буянят. Тем, кто приноровился к неровному ходу, можно продолжать дальше плыть по течению. Если же вы натура особо чувствительная к перепадам настроения — позаботьтесь о себе и заранее отползите в тихую норку.

Совет дня: посвятите пятницу общению. Устройте веселую вылазку в клуб, теплый ужин с близкими или тимбилдинг с коллегами. Разнообразные тусовки не только скрасят конец недели, но и принесут массу полезных знакомств.

Предостережение дня: не занимайтесь в пятницу серьезными финансовыми вопросами. Если что-то напутаете, то потратите много лишнего. Шопинги, контракты и сделки в этот день неблагоприятны.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.