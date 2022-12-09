«Было трудно дышать»: Анастасия Волочкова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Экс-прима Большого театра ежедневно разминается, репетирует танцы и активно выступает, утверждая — она полна сил и энергии. Но на днях поведала другое.

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на ухудшившееся самочувствие. Оказалось, что уже больше года знаменитость мучается от болей в спине. Всему виной ежедневные тренировки и репетиции. Боль была настолько сильной, что ей казалось — в грудь кто-то вонзил кинжал.

«Уже больше года живу с ощущением, что в грудном отделе у меня кинжал. А неделю назад приступ боли был настолько сильным, что тяжело было дышать», — поделилась в социальной сети Волочкова.

Танцовщица сильно испугалась. Ведь через несколько дней у нее запланирован концерт. Все пригласительные розданы, назад, как говорится, дороги нет. Немного подумав, балерина обратилась к знакомому, который посоветовал ей квалифицированного специалисту. Мужчина ради спасения Анастасии прилетел из Сочи. Он за несколько дней и избавил знаменитость от боли и поставил на ноги.

«Этот мастер за пару проведенных сеансов устранил боль в моей спине. Я почувствовала, что Андрей словно вытащил кинжал из моей спины, который мучил меня долгое время», — добавила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова отреагировала на предупреждения врача о вреде частых походов в баню.