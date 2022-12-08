Впервые после отъезда из РФ: Ингеборгу Дапкунайте не узнали на новых снимках

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; instagram* / d.ingeborga

Интернет-пользователи раскритиковали знаменитость за отсутствие макияжа, но подметили неизменную улыбку.

Известная актриса Ингеборга Дапкунайте появилась на снимках в социальной сети впервые за долгое время. Ее друг Михаил Друян выложил несколько сторис из Болгарии, где они вместе проводят время.

Фото: Ингеборга Дапкунайте в Болгарии с друзьями. instagram* / d.ingeborga

Однако вид артистки совсем не впечатлил ее поклонников. Интернет-пользователи раскритиковали знаменитость за отсутствие макияжа. Также многие подметили, что Дапкунайте выглядит очень уставшей и постаревшей.

Однако есть и то, что осталось неизменным — ее неповторимая улыбка.

Напомним, актриса уехала из России и обосновалась в Брюсселе. После начала спецоперации РФ на Украине она заявила, что сожалеет о долгих раздумьях: надо было, дескать, давно уехать. С тех пор Ингеборга перестала давать интервью и ничего не выкладывает в социальные сети.

Дапкунайте в одном из интервью недавно заявила, что жизнь за границей оказалась не такой простой, как хотелось бы. Кроме того, антироссийские лозунги лишили актрису части поклонников. Твердую позицию звезда сменила на рассуждения о способности говорить «никогда». В беседе с журналистами она подчеркнула, что в нынешнем переменчивом мире ее прошлые слова вообще не стоит воспринимать всерьез, они не имеют никакого значения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как публицист Михаил Шахназаров считает, что артистка с нетерпением ждет повода вернуться в Россию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.