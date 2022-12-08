Здоровье потеряно навсегда: как выглядит разбитая болезнью Селин Дион

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mehdi Taamallah; 5-tv.ru

У знаменитой певицы нашли редкий недуг. Страдает им один человек из миллиона.

Мировая суперзвезда Селин Дион сегодня дважды шокировала подписчиков. Она отменила предстоящее большое турне и раскрыла, почему это сделала. Причина — крайне редкий диагноз, с которым певица уже успела смириться, но говорит об этом только сейчас.

«Это ранит меня — говорить вам об этом сегодня. Это означает, что я готова перенести мой тур в Европе в феврале», — заметила звезда.

Речь идет о так называемом синдроме скованного человека, которым болеет один на миллион. Мышцы бесконтрольно напрягаются, а человек становится похожим на статую. Эмоционально говорить певице было трудно, как и нет прогнозов, когда она сможет вернуться на сцену.