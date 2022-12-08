Человечность прежде всего: эксперты ЭИСИ обсудили развитие волонтерства

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В России удалось создать модель, когда добровольчество как порыв отдельного человека получает поддержку со стороны государства. Это, отмечают специалисты, большой прорыв.

В России волонтерское движение выходит на новый уровень. В стране удалось создать модель, когда добровольчество как порыв отдельного человека получает поддержку со стороны государства. Это позволяет помогать многим. Об этом сегодня говорили на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), отметив, что волонтерство становится массовым явлением.

«Это то, что мы фиксируем прямо сейчас, то, что мы, как социологи, видим собственно в том, что получилось даже собственное наименование донбасский консенсус, то есть самый эффект единства», — заметил директор по политическому анализу компании ИНСОМАР Виктор Потуремский.

Как отметили эксперты, не западные индивидуалистические теории, а соборность и единство — исторически были основой жизни в России.