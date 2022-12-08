«Угрозами запретил съезжать»: Асмус и Харламов устроили публичный скандал

Асмус обвинила Харламова в насильном удержании ее и общей дочери в общем доме

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Кристина Асмус обвинила бывшего супруга в моральном насилии над ней и их общей дочерью.

Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус устроили публичные баталии в социальных сетях. Дело дошло до обвинений и подсчитывания денег.

Кристина Асмус опубликовала совместное фото с бывшим мужем и призвала его к ответу. Она объяснила, что после развода никак не комментировала разрыв, в то время как Харламов неоднократно заявлял, что якобы супруга отобрала у него дом за 100 миллионов рублей и вообще обобрала до нитки. Гарик ответил не менее хлестко и подчеркнул, что обе Кристина и дочь Анастасия якобы находятся на его полном обеспечении. Ответ Асмус шокировал публику.

Актриса призналась, что она все еще делит дом с общим мужем. Кроме того, она написала, что Харламов «угрозами запретил съезжать», и давал деньги только «пополам за коммуналку». Полное высказывание звезды можно прочитать на фотографии.

Бывшие супруги устроили публичные баталии с обвинениями; Фото: Instagram* / asmuskristina

Пользователи сети ужаснулись подобному конфликту. Во-первых, многие ринулись спрашивать Харламова, о каких угрозах говорит Асмус. Неужели Харламов принудительно держит дочь и жену дома? Во-вторых, все стали жалеть их общую дочь Настю. Безусловно, на ребенке может отразиться такое отношение родителей друг к другу, ссоры за деньги, да еще и все это под одной крышей.

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