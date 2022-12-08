Украинских военных накачивают польским сильнодействующим наркотиком

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Кристаллический порошок нейтрализует страх бойца, заставляет его четко мыслить и не позволяет усталости брать вверх.

Бывший офицер ВСУ, перешедший на строну России, рассказал о внедрении наркотиков в украинскую армию. По его словам, при президенте Владимре Зеленском и генерале Сергее Наеве среди солдат активно распространялся польский боевой стимулятор. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Журналист предоставил 5-tv.ru видео, в котором бывший украинский офицер рассказывает об эффекте запрещенной польской разработки.

«В 2019 году поступил на рынок Украины наркотик светло-зеленый. Дорогой, но для военных бесплатный. Этот наркотик был изготовлен в Польше и поступал раз в месяц фурами на все подразделения», — признался бывший военнослужащий.

Он добавил, что впервые столкнулся с новым веществом, когда посетил позиции ВСУ. После приезда старшего лейтенанта все военные очутились в состоянии дурмана, не похожего на алкогольное опьянение.

«Я захожу в блиндаж, и в блиндаже лежит кулек такой светлый, наподобие как соль, но не соль кристаллическая <…> и под ним, во-первых, они очень хорошо слышат, они не спят. Могут лечь спать, но они все слышат и по маленькому шороху сразу открывают глаза. Страха никакого нет», — объяснил экс-военный.

Бывший офицер отметил, что польский наркотик стимулирует у военных желание рваться в бой и нормализует четкое мышление. Он действует на них так, что они могут находиться на поле действий и не испытывать никакой трусости или слабости.

«Наркотики вообще для военных создали, именно на какой-то лаборатории, и оно пошло поехало. Их чаще всего употребляли спецвойска Украины, там десантно-штурмовые, Николаевские, Краматорские, Днепропетровские, Львовские», — поделился мужчина своими данными.

Он отметил, что элитные войска чаще всего находились под действием вещества. Начальники накачивали препаратом всю бригаду. По его словам, именно под польским наркотиком военные могли беспрекословно выполнять боевые задачи и устраивать провокации, которые можно было бы списать на Россию.

«Они могут пойти на то, что просто убить, вот как в Буче гражданских. Я даже не сомневаюсь, что в Буче во время военной провокации были расстреляны и убиты люди, которые поддерживали Россию», — подчеркнул украинский офицер.

Также отмечается, что препарат имеет серьезный побочный эффект — остановка сердца, если солдаты перестают принимать светло-зеленый порошок.

Ранее 5-tv.ru писал, что нарколог поставил неутешительный диагноз Зеленскому. Эксперт считает, что внешний вид политика выдает его зависимость от психоактивных веществ.