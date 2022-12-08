«Живете на полном моем обеспечении»: Харламов ответил на обвинения бывшей жены

Харламов ответил Асмус на слова о том, что он не оставил ей «ни копейки»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Кто из бывших супругов говорит правду — неизвестно. Подписчики разделились на два лагеря.

Гарик Харламов ответил на заявление бывшей жены Кристины Асмус о том, что он не оставил ей с дочерью «ни копейки».

«Уважаемая Кристина Игоревна. К сожалению, чувство юмора штучный товар, и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете на своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наш прекрасный ребенок», — написал Харламов под публикацией, в которой бывшая жена его оклеветала.

По словам Асмус, комик не оставил ей после развода ни дома, ни денег. Более того, актриса уверена, что бывший муж до сих пор злится на нее из-за ухода, поэтому публично унижает ее своими шутками.

Гарик Харламов ответил Кристине Асмус за «облеванный» дом. Фото: Instagram* / asmuskristina

«Унижение человека и шутка про дом — разные вещи, Кристина Игоревна. И если вас она так задела, могли бы спуститься вниз на один этаж и сказать мне это в лицо! Но вам, видимо, нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь, вас она удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна», — так Харламов закончил свое обращение к бывшей жене.

Конфликт разгорелся между бывшими возлюбленными из-за шутки Гарика о том, что он оставил жене «облеванный и обоссанный» дом.

«Обоссался, блеванул. Хорошо, что все это было дома. Я все убрал потом. Это дом, который я оставил Кристине Асмус, облеванный, обоссанный», — пошутил комик.

Если верить Харламову, бывшие супруги до сих пор живут под одной крышей в четырехэтажном особняке на Рублевке. Кто из них говорит правду — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Харламова нашли в лечебном учреждении.

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