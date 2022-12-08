«Испить горькую чашу»: как Кличко может свергнуть Зеленского с поста президента

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

Политолог Марат Баширов считает, что если на Украине не будет переворота, то отставка лидера точно произойдет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США готовят «дворцовый переворот» на Украине. Что ждет страну и кто будет новым президентом?

Политолог Марат Баширов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, что переворота, возможно, и не будет. Однако вполне возможна отставка Владимира Зеленского.

Эксперт добавил, что на его место может прийти мэр Киева Виталий Кличко.

«Вполне возможно, это будет Залужников, вполне возможно, что они рассматривают Кличко, это мэр Киева, и соответственно, нельзя исключать, что может вернуться и Порошенко, который был достаточно удобен для Соединенных Штатов с одной стороны, а с другой стороны, его знают хорошо европейские власти», — говорит политолог.

По его словам, задача у всей этой истории — подтолкнуть некий процесс переформатирования взаимодействия с западными элитами и подготовиться к возможным переговорам с российской стороной.

«И мы знаем, что российская сторона очень жестко ставит требования относительно четырех вновь приобретенных областей в состав РФ. И вот, тот человек, который может прийти на смену Зеленскому, он должен быть готов испить вот эту горькую чашу, что называется», — заключил Баширов.

Напомним, по мнению Захаровй, в Штатах уже сегодня смакуют детали коррупционного марафона — «Белый дом — Киев — Белый дом». Отсюда и планы страны выделить Киеву военную помощь в 37 миллиардов долларов, эти деньги заложены в бюджет страны на 2023 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Виталий Кличко предрек жителям Киева «апокалипсис, как в голливудских фильмах».