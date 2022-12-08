Око за око? Ирландская студентка сделала тату на глазных яблоках и почти ослепла

Фото: www.globallookpress.com / Subel Bhandari

Иногда красота требует не только жертв, но и органов чувств.

Ирландка Анайя Петерсон сделала татуировку на глазах и теперь рискует ослепнуть. Девушка учится на юридическом факультете Белфаста в Северной Ирландии и любит экспериментировать со внешностью. Облик студентки говорит сам за себя: яркие волосы, необычные рисунки на лице, вызывающий макияж и, вишенка на торте, — разрезанный на две половины язык, как у змеи.

Однако для Петерсон своеобразный облик показался недостаточно оригинальным, поэтому удивительная девушка затеяла новую причуду. Студентка решилась на очередную татуировку, правда, место выбрала весьма необычное — глазные яблоки. На это ее вдохновил образ популярной австралийской блогерши Эмбер Люк, которая поменяла цвет глаз с помощью введения чернил для тату. Правда, после эксперимента знаменитость ослепла на три недели.

Страшные последствия вовсе не напугали ирландку, она решила действовать. К слову, даже ее семилетний ребенок попросил отказаться от навязчивой идеи, ведь мама может потерять зрение. Однако красавица настояла на своем.

«Сначала я просто собиралась зататуировать один глаз голубыми чернилами, поскольку думала, что если я ослепну, то по крайней мере я буду видеть вторым глазом», — приводит ее слова издание New York Post.

Когда Петерсон все-таки сделала тату, то не испытала почти никакого дискомфорта, поэтому решилась покрасить и второй глаз. Все было прекрасно восемь месяцев и Анайя наслаждалась обновленными глазными яблоками, пока однажды не проснулась с жуткими, вздувшимися веками. Ее глаза опухли так сильно, что ирландка стала неузнаваемой.

Студентка сразу обратилась за медицинской помощью. Врачи сделали ей биопсию пораженного глаза и в течение трех дней вводили препараты внутривенно.

«Честно говоря, я просто хотела быть дома и смотреть телевизор. Я даже не могу выразить это словами. Это было совсем неприятно», — вспомнила лечение Петерсон.

Сейчас ирландская студентка почти ничего не видит. Перспективы на будущее оказались очень мрачными. Чернила проникли в глаза девушки очень глубоко, теперь ей никогда не избавиться от них.

«Я, как бы, выздоровела — внешне выздоровела. Это только внутри… Я почти ослепла <…> Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы сделала одну черную (татуировку на глазу — Прим. ред.) и оставила ее», — призналась Анайя.

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