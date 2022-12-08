МВД запретило надевать наручники на женщин, детей и фигурантов экономических дел

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Подконтрольным ведомствам направлены указания по использованию наручников, которые исключают необоснованное применение спецсредств.

МВД России запретило правоохранителям надевать наручники на представительниц женского пола, подростков, а также на фигурантов экономических дел при взаимодействии с ними. Об этом официальный представитель министерства Ирина Волк сообщила ТАСС.

По ее словам, руководство ведомства направило в территориальные органы соответствующие указание с подробным планом действий и требованиями, которые исключают необоснованные факты применения спецсредств.

«Запрещается использование этого специального средства в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений», — подчеркнула представитель министерства.

Ирина Волк добавила, что по результатам прошедшей 7 декабря встречи Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека были изучены практики использования наручников в отдельных территориальных представительствах МВД России. Официальный представитель министерства рассказала, что нормативные акты ведомства предусматривают разные предписания к использованию специальных средств, которые варьируются в зависимости от степени общественной опасности задержанных лиц.

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