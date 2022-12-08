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Российские военнослужащие отстаивают право России самостоятельно определять свою судьбу.

Президент России Владимир Путин назвал героями всех участников спецоперации. Об этом он заявил во время своего выступления на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества в Кремле.

«Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой», — заявил глава государства.

Также Путин добавил, что на Украине российские военнослужащие отстаивают право России самостоятельно определять свою судьбу, более того, они защищают жизнь и достоинство россиян.

На торжественное мероприятие были приглашены более 200 военных и гражданских, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Зеленский знает точную дату завершения конфликта на Украине.