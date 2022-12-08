Семь кругов ада: через какие муки проходит больной бешенством пациент

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Болезнь протекает в несколько этапов. Тревожный звонок — апатия и страх.

Один легкий укус четвероного друга может стоить человеку жизни. Люди выкарабкиваются даже после серьезных ранений в жизненно важные органы, но, если не посчастливилось заразиться бешенством, можно готовиться к смерти. Поэтапной, мучительной, страшной — медицина тут совершенно бессильна. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

Без шансов на жизнь

По словам доктора, обстановка с заболеваемостью бешенством в Москве и области отнюдь не спокойная. Как и во всех регионах страны, здесь отмечается рост природных очагов вируса: только в день регистрируется от 20 до 142 случаев.

«Бешенство — это острое вирусное заболевание, которое является общим для человека и животных. Возбудителем является вирус, который поражает головной мозг. На сегодняшний день заболевание, к сожалению, неизлечимо, она всегда приводит к гибели», — констатирует собеседница.

Она отметила, что заражение человека происходит не только через укус больного животного, но и через слюну, если она попала на пораженный участок кожи — например, легкую ссадину.

«Чаще всего заражения происходят от домашних животных. Например, собаки, которая контактирует с бродячими собаками. Кроме того, заразиться можно при укусе дикими животными — носителями вируса могут оказаться лисы, волки и практически все грызуны», — добавила врач.

Причем зараженные собаки становятся опасными для человека уже в конце инкубационного периода, который длится у них от трех до шести недель, иногда и до десяти, после чего питомец умирает.

Примерно по такому же сценарию развивается болезнь и у человека. Правда, инкубационный период может длиться всего 12 дней, а может и 100, бывали случаи, когда и до года. Его продолжительность зависит от разных факторов — возраста, иммунитета, состояния нервной системы, кроме того, от количества вируса, попавшего в организм, уточняет терапевт.

«Также имеет значение локализация укусов. Наиболее опасными считаются укусы головы, лица и кистей рук», — пояснила доктор.

Хождение по мукам

Ну а дальше, после инкубационного периода, начинается все самое страшное и печальное. Первая стадия — а всего их три — длится порядка двух-трех дней. В этот период меняется поведение человека — появляются апатия, тревога и страх. Выдает болезнь и рубец от укуса животного — он краснеет и отекает. Также начинает слегка подниматься температура, до субфебрильных отметок.

«Далее наступает стадия возбуждения, она также продолжается два-три дня и иногда продолжается до шести. В этот период повышается возбудимость больного, развиваются приступы, которые провоцируют, например, журчание воды, дуновение ветра, и иногда просто вид воды. Приступы проявляются яростью, могут возникать судороги. Человек становится очень беспокойным. Лицо его выражает ужас, глаза смотрят в одну точку — человек просит о помощи», — описывает симптоматику специалист.

Длительность таких приступов составляет от нескольких секунд до минуты, потом они купируются, уходит избыточное возбуждение, однако больной становится очень разговорчивым. И чем больше времени с момента заражения проходит, тем меньше интервалы между такими приступами, говорит терапевт.

В какой-то момент, зараженный может испытывать бешеный прилив сил. Настолько, что начинает рвать одежду и крушить мебель. А через два-три дня вдруг резкое затишье. Это может ввести в заблуждение окружающих, полагающих, что болезнь отступила - напрасно. Дальше — новая порция испытаний: больной уже не ест, не пьет и не может даже глотать.

«И это уже последняя стадия, которая называется стадией паралича. Через несколько дней из-за глубокого обезвоживания, нарушения обменных процессов человек погибает", - говорит терапевт.

Предупрежден, значит, вооружен

По словам собеседницы, несмотря на всю опасность недуга, есть возможность защитить себя от последствий. Здесь время — главное оружие против смерти: после укуса животного нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт и начать иммунопрофилактику.

«Ставится вакцина в плечо и человека отпускают домой, повторяется это пять шесть раз. Противопоказаний к вакцинации нету, это необходимо сделать при укусе животных», — поясняет врач.

Она добавила, что пройти весь курс иммунопрофилактики необходимо в течение десяти дней после инцидента, и тогда жизнь и здоровье гарантированы.

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