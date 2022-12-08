Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине

Захарова заявила о планах Штатов подогревать конфликт на Украине до 2025 года

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

О планах США на этот счет свидетельствуют суммы, заложенные в военный бюджет страны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала сроки, до которых, предположительно, будут подогревать российско-украинский конфликт Соединенные Штаты. Происходить это будет минимум до 2025 года, уверена она.

«Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», — цитирует представителя дипведомства РИА Новости.

По ее мнению, в Штатах уже сегодня смакуют детали коррупционного марафона — «Белый дом — Киев — Белый дом». Отсюда и планы страны выделить Киеву военную помощь в 37 миллиардов долларов, эти деньги заложены в бюджет страны на 2023 год.

Захарова не сомневается, что значительная часть суммы пойдет на нужды украинской армии, а затем решится, сколько средств «осядет» в европейских, всемирных банках и частных фондах.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прокомментировала скандальное интервью бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.