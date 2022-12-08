В Кремле назвали неверной информацию о позиции Узбекистана по газу

Песков опроверг информацию, что Узбекистан отказался от газового союза с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Нет никакой речи об обмене газа на некие политические условия, считает Песков.

Пресс-секретарь президент России Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном.

Сегодня, 8 декабря, издание Reuters сообщило о том, что, по словам вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, газовое соглашение с российской стороной «не означает союз».

«Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Речь о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц», — заявил на это Песков.

Напомним, в ноябре российский лидер Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомарт Токаевым создание «тройственного газового союза» совместно с Узбекистаном.

Лидеры Казахстана и России уверены в необходимости проведения обстоятельных переговоров с участием экспертов трех государств для поиска подходящего решения этого вопроса с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как после своего переизбрания Токаев в первую очередь встретился с Путиным.