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Вы вдруг почувствовали какой-то дискомфорт, боль или веко припухло? Не спешите отчаиваться.

Очень неприятное чувство — когда в глаз попадает соринка. Что делать в таком случае? Часто моргать или извлечь ее руками? Офтальмолог Группы компаний ОМС Любовь Романова рассказала Газете.ру о главных способах извлечения соринки.

«Соринку можно попытаться извлечь самостоятельно: тщательно вымыв руки с мылом, промыть глаз струей воды или изотоническим раствором, или водным раствором фурацилина, растворив одну таблетку фурацилина в 100 миллилитров воды. Промывать глаз надо по направлению от наружного отдела глаза к внутреннему, учитывая анатомию путей оттока слезы», — говорит врач.

По ее словам, если вы вдруг почувствовали какой-то дискомфорт, боль или веко припухло — необходимо закапать глазные капли с антисептиком, наложить стерильную повязку и в срочном порядке обратиться к врачу-офтальмологу.

«Для промывания глаза нельзя использовать раствор хлоргексидина — он вызывает химический ожог глаз. Применение 0,01% раствора мирамистина допустимо, но именно в специально разработанной глазной форме», — заключила Романова.

Врач предупредила, что категорически запрещено использовать раствор хлоргексидина, так как он может вызвать химический ожог глаза. Также нельзя тереть глаз руками, надавливать на глаз и закапывать любые капли, кроме антисептика.

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