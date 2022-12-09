Умные счетчики могут появиться во всех новостройках России. Какие у них плюсы и минусы

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Первые дома с интеллектуальными приборами учета уже сданы. С одной стороны, они для всех удобнее. А с другой, основную выгоду наверняка получат ресурсоснабжающие компании.

Умные счетчики могут появиться во всех российских новостройках. Жильцам не придется следить за показаниями коммунальных приборов, все будет происходить автоматически.

Инициатива цифровизации многоэтажек исходит от Минцифры, Минпромторга и Минстроя. Первые дома уже сданы. Какое в них установлено интеллектуальное оборудование, как оно работает и сколько стоит — выяснял корреспондент «Известий» Леонид Рыжиков.

Жильцы этого элитного жилого комплекса на западе Москвы — как на ладони у своей управляющей компании. Диспетчеры следят даже за расходом воды в квартирах или слишком большим потреблением энергии. На свет, воду и тепло установлены умные счетчики.

«Умный счетчик будет снимать показания каждый месяц. Ни собственникам, ни управляющей компании не придется контролировать эти самые счетчики», — рассказала администратор жилого комплекса Кристина Артибанова.

В России обсуждают идею установки таких приборов учета во всех новостройках. Они помогут владельцам контролировать потребление ресурсов.

«Основной плюс — это сокращение затрат при ежемесячной эксплуатации квартиры. Основные показатели, на которые действительно можно сократить данные затраты, это вода и теплоснабжение», — сообщил руководитель проекта компании-застройщика Никита Шувалов.

Такая цифровизация обойдется дорого. Умный счетчик воды в рознице стоит от семи тысяч рублей. Обслуживание тоже влетает в копеечку. Через несколько лет их придется менять — наверняка уже за счет жителей. А вот основную выгоду, считают эксперты, получат ресурсоснабжающие компании.

«Это даст удобство поставщику, который сможет планировать пиковые нагрузки, сможет знать в любой момент времени, сколько потреблено. И еще это возможность дистанционного отключения подачи коммунальных услуг», — объяснил председатель жилищного союза, член комитета ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин.

Первыми за умные счетчики взялись электросети. Меняют быстро и бесплатно. А если распределительный щит на лестничной клетке — сделать это можно даже без собственника. Внешне умный счетчик ничем не отличается от модели попроще. Самая заметная часть на корпусе — это дисплей, куда и выводятся показания потребления. Вот только запоминать, выписывать и передавать эти цифры пользователям больше не придется. Все эти операции такое устройство сделает само. Однако хозяин этой квартиры пока не знает, будет ли этот прибор удобнее.

«В принципе, и до этого не было никаких проблем. Сейчас проще будет, наверное. Посмотрим», — предположил мужчина.

Чтобы система заработала — нужно еще специальное оборудование в подъезде, которое и будет собирать данные с каждого счетчика.

«Плюс для всей энергосистемы. Мы обеспечиваем современный учет электроэнергии, и это позволяет снизить потери в сетях. Это также позволяет более корректно вести расчеты», — рассказала пресс-секретарь «Петербургской сбытовой компании» Татьяна Бабичева.

А вот жителей села Молотицы под Муромом умные счетчики электроэнергии и вовсе напугали. Там все не могут разобраться: как теперь платить за свет и насколько большим будет счет.

«Наставили нам этих штучек, мы в панике вот с соседкой. Потому что мы стали снимать показания по дисплею с этих счетчиков, у нас с ней ничего не показывает. Наслушались мы всякого и побаиваемся», — поделилась жительница села Молотицы Татьяна Иванова.

По большому счету, изменился лишь привычный порядок передачи показаний. Пока единого стандарта для умных счетчиков не существует. Как и единого приложения для пользователей, в котором все будет зафиксированно. Чтобы жители наглядно видели, сколько тратят ресурсов и за что придется платить.