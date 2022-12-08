В ГИБДД рассказали, как общаться с агрессивными водителями
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В ГИБДД предупредили россиян об опасности агрессивных водителей
Фото, видео: 5-tv.ru
Почему важно использовать слово «пожалуйста» и что делать, если манипулятор устроил истерику?
МВД выпустило рекомендации сотрудникам ГИБДД по общению с агрессивными водителями. Методичку разработал Научный центр безопасности дорожного движения.
Так, инспекторам предлагается давать водителям возможность выговориться. А самим при этом проявлять вежливость и уравновешенность, не поддаваться на провокации, не показывать пальцем и не пренебрегать словом «пожалуйста», а еще «сохранять приветливое выражение лица».
Кроме того, сотрудникам ГИБДД советуют выбирать минимальное наказание для тех, кто впервые нарушил правила движения.