Рябков: нет никакой уверенности в желании гендиректора МАГАТЭ посетить ЗАЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

Россия неоднократно предупреждала мир о фатальных последствиях обстрелов ВСУ атомной электростанции.

Россия не заинтересована в разрыве дипломатических отношений с США. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал замглавы МИДа Сергей Рябков. При этом он отметил, что американцы без внятного объяснения причин приостановили диалог по теме стратегической стабильности. Нормализации отношений мешает все большая вовлеченность Вашингтона в конфликт на Украине. Например, в ситуации вокруг Запорожской АЭС — Запад все сильнее давит на МАГАТЭ.

«Мы предложили агентству решение проблемы создания зоны безопасности с конкретными параметрами, эти предложения на рассмотрении агентства. Мы не можем создать зону, которая повышала бы риски для ЗАЭС, а по факту Киев и его спонсоры ведут дело именно к этому», — подчеркнул Рябков.

Сергей Рябков добавил, что под прикрытием решения проблемы вокруг Запорожской АЭС, Украина и страны Запада просто хотят, чтобы Россия оставила станцию, хотя это неотъемлемая территория нашей страны.