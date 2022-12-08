Массовые аварии и пробки на дорогах: Снегопады продолжатся и станут сильнее
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Bein; 5-tv.ru
В Москве ожидается до десяти сантиметров осадков.
Накрывший Москву снегопад сегодня стал причиной многочисленных ДТП и жутких пробок на дорогах.
Массовая авария собрала на внутренней стороне МКАД в районе Сколковского шоссе сразу семь автомобилей. В результате четыре полосы оказались перекрыты.
Авария с пятью авто серьезно затормозила движение на Ленинградском шоссе.
По прогнозу, мощные метели ожидаются в выходные. Выпадет до десяти сантиметров снега.
Обещают снег и в Петербурге.