Не бойся, друг: как уберечь собаку от новогодних салютов

Кинолог Малиновский: хозяевам нужно следить за собаками во время фейерверков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Незадолго до праздников лучше начать давать собаке успокоительное средство.

Каждый год в России хозяева собак сталкиваются со стрессом — ведь практически каждый пес боится громких звуков. В канун Нового года мы запираем своих питомцев дома, пытаемся заглушить звуки фейерверков телевизором или громкой музыкой.

Кинолог и зоолог Александр Малиновский в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как можно помочь своему пушистому другу в новогодние праздники.

По его словам, незадолго до праздников лучше начать давать собаке успокоительное средство.

«Закрывать собаку в помещении с хорошей звукоизоляцией — если она находится дома, чтобы она не пугалась. А на улице обязательно гулять с собакой на поводке, потому что испугавшись, собака может от хозяина куда глаза глядят, может попасть под машину, может потеряться. Все что угодно может произойти», — заявил эксперт.

По его словам, приучить собаку к громким звукам невозможно, сколько бы вы не старались.

«Есть собаки со слабой нервной системой, которые боятся громких звуков. Есть такие, которые не боятся громких звуков. Слабых собак, к сожалению, становится все больше и больше из-за недобросовестного разведения», — добавил Малиновский.

По мнению кинолога, слабость у собак может быть приобретенной в результате перенесенного заболевания, которое могло дать осложнение на нервную систему.

Однако, в любом случае, животным лучше новогодние праздники проводить в тишине, рядом со своими хозяевами.

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