В какие цвета покрасить кухню, чтобы похудеть?

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Какие оттенки притупляют чувство голода, а какие, наоборот, его усиливают? Своими рекомендациями делится дизайнер.

О том, в какие цвета лучше покрасить кухню, чтобы не провоцировать аппетита, для портала Газета.ру рассказала дизайнер Анастасия Ливерко. По ее словам, темные цвета сдерживают чувство голода, а яркие, наоборот, его усиливают.

«Синий и голубой уменьшают чувство голода: они не вызывают у нас аппетита, потому что натуральные продукты таких цветов практически не встречаются», — объяснила дизайнер.

Она отметила, что классический черный цвет не возбуждает аппетит и позволяет вовремя остановиться во время приема пищи. А яркие цвета, вроде красного, желтого и оранжевого заставят вас съесть больше — эти оттенки заставляют еду выглядеть аппетитнее.

Также Ливерко назвала возбудителями аппетита зеленый и белый цвета.

«Первый встречается в природе и воспринимается как естественный. Второй — вызывает чувство легкости, за чем может следовать переедание», — объяснила дизайнер.

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