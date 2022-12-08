«Она любит Россию»: когда Пугачева намерена вернуться

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Как говорится, в гостях хорошо, а дома — еще лучше.

Певица Алла Пугачева возможно вернется в Москву. Об этом заявил ее известный двойник крымский артист Даниил Калатура. По его словам, вокалистка любит Россию и новогодние праздники хочет провести на родине.

«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», — приводит его слова NEWS.ru.

Стоит отметить, что исполнительница еще с февраля обосновалась в Европе вместе с мужем Максимом Галкиным* и детьми. С начала спецоперации по защите Донбасса она не высказывалась против РФ. Большего шума наделал ее благоверный супруг, который поддался антироссийским настроениям и сделал ряд провокационных заявлений в адрес родины. Это сильно ранило поклонников, что преданно ждали комика и любили его творчество.

Еще в августе Алла Борисовна вернулась в Москву и отвела близнецов Лизу и Гарри в элитную гимназию. Однако дети проучились в России совсем недолго, в сентябре вокалистка забрала наследников и снова укатила в Израиль. Вернется ли она теперь? В любом случае, даже при возвращении звезды, русская публика может не простить артистку за грубые выражения. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева жестко ответила ненавистникам своей семьи назвала их «жалкими тварями».

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.