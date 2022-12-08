Солист «Рондо» Александр Иванов ответил Вайкуле на слова о долге СССР артистам: «Гони дальше!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Артист считает, что сейчас настало время объединиться для жителей России, а представителям «пятой колонны» в ней не место.

Солист группы «Рондо» Александр Иванов ответил Лайме Вакуле на слова о долге СССР перед артистами, которые якобы кормили страну. Певец в числе большинства его коллег, кто не разделяет мнение знаменитости. Более того, не считает его авторитетным из-за поведения знаменитости и отсутствия таланта.

В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он подчеркнул, что артистка так и не выросла в профессиональном плане, оставшись на уровне «певички среднего кабака». С таким богатством Вайкуле кормить страну точно не могла, уверен он.

«Конечно, имя Лаймы Вайкуле всех их и кормило в своей Юрмале… Знаете, кто-то из великих когда-то сказал замечательную фразу: „Не приведи, господи, жить в эпоху перемен и в эпоху стареющих дураков“. Ну что можно сказать о женщинах, которая всегда работала в кабаках? И женщина, которая в музыке была низкого пошиба — кабак и все низкосортное. Все направлено на то, чтобы кто-то тебя купил, за тебя нормально забашлял», — прокомментировал певец в кулуарах проведения Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ-2022.

При этом, по мнению музыканта, бизнесмен из Лаймы получился хороший, деньги она действительно зарабатывала, но не для страны, а для себя.

«Она всегда была бизнесменом, человеком, который делал деньги. А для русских деньги не всегда все решают. Привет, Лайма Вайкуле! Гони дальше свою пургу!» — обратился к коллеге артист.

Он также отметил, что сейчас пришло время всем жителям страны, которые любят и ценят Родину, объединиться, и, конечно, поддерживать тех, кто защищает «русский мир» на передовой. Долгий период, когда россияне жили без идеи, закончился, а вместе с тем пришел и конец для фривольностей, которые позволяли себе представители «пятой колонны», включая Вайкуле и ее единомышленников, уверен исполнитель хита «Боже, какой пустяк».

А подробности о том, что думают представители шоу-бизнеса о долге СССР перед музыкантами, якобы кормившими всю страну, и в целом о скандале, связанным с Лаймой Вайкуле и другими ее коллегами, сбежавшими за границу, смотрите в итоговой программе «Известия. Главное» на Пятом канале в полночь.

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