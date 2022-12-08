Дело закрыто: «Ленком» отсудил у бизнесмена-мошенника более 170 миллионов рублей

Фото: Куров Александр / ТАСС

Роскошная квартира на Остоженке конфискована и будет выставлена на аукцион.

В Москве поставили жирную точку в громком деле с невольным участием «Ленкома» — конфликт длился целых шесть лет! Бывший директор столичной гостиницы «Юность» Фарид Ахвердиев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит восемь лет колонии.

Как стало известно 5-tv.ru, в 90-е театр «Ленком» стал соучредителем «Юности» по решению Бориса Ельцина. После мэр Москвы Юрий Лужков передал театру эту недвижимость. Театры бедствовали, зарплаты у артистов были мизерные. Речь шла о том, чтобы часть средств, вырученных от гостиничного бизнеса, перечислялась «Ленкому».

Однако бывший директор гостиницы в тайне от руководства театра подделал документы и продал акции «Ленкома» зарубежной компании, а деньги забрал себе. Варшавер отметил, что мошенник подделывал, кроме прочего, печати. Как итог — был продан весь пакет акций по договору купли-продажи в собственность зарубежной компании.

Расследование длилось долго, в процессе Фарид Ахвердиев сбежал в Баку. В марте этого года Хамовнический суд признал бизнесмена виновным. 6 декабря Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области постановило взыскать с Ахвердиева почти 200 миллионов рублей и перечислить эти деньги «Ленкому». А роскошная квартира на Остоженке будет выставлена на аукцион.

«Можно быть уверенным, театр найдет им (деньгам — Прим. ред.) достойное применение. Тем более, что грядет юбилей Марка Анатольевича Захарова, еще при жизни которого судебная тяжба с мошенником никак не могла разрешиться», — рассказали представители театра в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

Попытки мошенника оспорить решение суда оказались тщетными. Это тот самый случай, когда справедливость должна была восторжествовать, и это произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что братьев Магомедовых признали виновными в хищениях и создании ОПС.