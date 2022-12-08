Устройте сказку: как порадовать любимого человека в Новый год

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На Новый год Дед мороз исполняет все желания, кроме эротических. Так что эта зона ответственности полностью передается вам.

Очень хорошо начинать год с любви и заботы. О том, как удивить любимого человека подарком на Новый год, рассказывает Сибкрай.ru.

Попробуйте в новогоднюю ночь сосредоточить все внимание на вашем партнере — приготовьте его любимые блюда, украсьте дом так, как он любит, и станьте его персональной Снегурочкой, которая исполнит все сексуальные желания. Но не забывайте и о своих — не стесняйтесь говорить о том, чего вы хотите в постели.

Попробуйте в новом году жить одним днем и сделать каждый из них особенным в вашей личной жизни. Интимные отношения могут принести больше приятного в повседневную жизнь, если станут спонтанными. Пусть притяжение между вами происходит не только в какие-то конкретные моменты, а в каждое мгновение наступающего года — во время остановки машины на обочине или совместных походов в туалет.

Если подарите партнеру на Новый год Камасутру, можно устроить небольшой челлендж. Разделите книгу на месяц, полгода или год, изучайте каждый день что-то новое. Тогда на следующий Новый год вам будет что вспомнить и, возможно, захочется выбрать новую книжку на полке.

Попробуйте устроить тест на выдержку — находитесь очень близко с любимым человеком, но не прикасайтесь друг к другу. Это может обострить все ощущения. Потом, например, порадуйте любимого эротическим массажем.

Провожать старый год в постели неплохо, но встречать грядущий лучше по-новому. Освойте кухню, ванную, коридор. Не забудьте в доме ни один уголок.

Или покиньте пределы дома. Но снять номер в гостинице — слишком стандартно. Удивите партнера другим способом: арендуйте авто с очень просторным задним сиденьем и включите фантазию.

Прислушавшись к этим простым советам, вы не только удивите новогодним подарком своего партнера, но и сделаете новогоднюю ночь незабываемой для себя. Пока другие утром будут вспоминать, где они были в полночь, вы ни за что не забудете, с кем, где, что и как вы делали с первым и последним ударом курантов.

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