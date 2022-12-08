Пара потратила тысячи долларов на развод и помирилась в процессе

Metro: в США супруги потратили две тысячи долларов на развод и спасли отношения

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Пара познакомилась в интернете, и девушка сразу влюбилась. Однако ее ждал необычный «сюрприз».

Супруги в штате Огайо, США потратили почти две тысячи долларов на бракоразводный процесс, после которого передумали расходится и решили еще раз попытаться спасти отношения. Необычную историю пары рассказал Metro.

26-летняя Алекс и 27-летний Джон познакомились в интернете в 2018 году. Девушка моментально влюбилась в парня по переписке и слегка потеряла голову. Однажды Джон выложил фотографию из бара, где находилась и Алекс. Тогда она нашла Джона и познакомилась с ним.

Едва успел начаться их роман, Алекс предложила молодому человек пожениться — опять же, в баре.

«Я просто сказала ему „давай поженимся“, когда мы отдыхали в баре. Мы сразу же купили игрушечные обручальные кольца», — рассказала Алекс.

Шутки моментально обратились в реальность, когда через две недели девушка узнала, что беременна. Тогда молодая пара экстренно поженилась «по правилам». Скромное торжество сыграли в гостиной дома жениха.

После рождения дочери Алекс страдала от тяжелой послеродовой депрессии и с трудом совмещала роли матери и жены. Из-за усталости и постоянных конфликтов девушка решила развестись. Джон и Алекс начали встречаться с другими людьми и потратили почти две тысячи долларов на бракоразводный процесс. Но потом они осознали, как скучают друг по другу, и помирилась. Вскоре у них родилась вторая дочь.

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