Анастасия Волочкова сняла с себя купальник и заменила его вениками

Фото: www.globallookpress.com / Source: Russian Look

Любительница бани и шпагатов продолжает удивлять подписчиков своими фотографиями.

Российская балерина Анастасия Волочкова в очередной раз удивила публику откровенными фото. На своей странице в Instagram* она опубликовала кадры, на которых вместо купальника прикрывается вениками.

На этот раз обошлось без шпагата, но обнаженные фото все равно не оставили подписчиков равнодушными. Многие осудили эпатажную балерину.

«Отвратительное фото, как не стыдно? Это просто жесть»

«Ни в коем случае не увеличивайте фото — потом никогда это не развидите»

«Да уже показали бы все свои прелести и успокоилась»

«Заберите у нее телефон. Как уже только не опозорилась…» — написали подписчики под публикацией.

С помощью этих фотографий 46-летняя Волочкова хотела похвастаться своей домашней баней, которую посетила сразу же по возвращении в Москву.

Анастасия Волочкова сняла с себя купальник и заменила его вениками. Instagram* / volochkova_art

Это не первый раз, когда балерина публикует откровенные кадры из бани. Подписчики уже видели подобные фото, на которых артистка показывается без белья и прикрывается еловыми ветками.

Сама же Волочкова как-то говорила о том, что такие публикации являются частью ее образа, из которого нельзя выходить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что злоупотребление баней может быть опасно для Анастасии Волочковой. Но балерина равнодушна к предупреждениям врача.

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